防疫下經濟「相對靜止」　政府指暫不推工資補貼計劃

澳門本地居民失業率連月上升，最新數字在新冠肺炎疫情下高達5.4%，政府早前實施「相對靜止」管理，其後連番進行全民強檢，嚴重影響當地經濟。有工會希望澳門政府進一步完善多項提振經濟、穩定就業的政策措施，惟當局則表示，現階段沒有計劃推行類似香港「保就業」的工資補貼計劃。

澳門政府解釋當地與本港情況不同，香港的「保就業」計劃須由僱主主動申請，但澳門大量中小微企在保存僱員資料方面不如香港規範，故申請必將涉及冗長的審批及申訴程序，難以及時紓緩企業當前的經營壓力。此外，因應澳門居民不願從事的工作或入職中小企，政府將延續「還息不還本」措施至明年年底，並因應企業的實際情況作適度扶持，協助中小企解決人資困難及繼續經營。

根據統計資料，澳門本地居民失業率5月至7月升至5.4%，較4月至6月上升0.6%，就業不足率更急升9.3%達到13.4%。就業不足人數達5萬餘人，較上一期大幅增加接近3.5萬人，其中又以博彩及博彩中介業、酒店及飲食業和零售業的人數佔多。此外，澳門今年第二季本地生產總值按年下跌39.3%，顯示在旅遊業尚未復甦的情況下，整體經濟表現相當嚴峻。