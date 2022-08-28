警就「紅黃碼」新安排巡查尖沙咀場所　票控3負責人10客罰款

為配合政府就疫苗通行證加入「紅碼」及「黃碼」之最新安排，尖沙咀分區雜項調查小隊聯同西九龍機動部隊，昨晚（27日）巡查區內多間酒牌及餐飲場所，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，警員於其中3間酒牌及餐飲場所，共發現4男6女顧客(27至42歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》；包括未能出示安心出行掃描的記錄或有效疫苗通行證，以及於酒吧場所內多於4人同坐一桌，遭警員發出定額罰款通知書，而該3間場所的3名負責人，分別姓余(23歲)男子、姓朴(43歲)男子及及姓梁(59歲)女子將被警方票控。

疫苗通行證加入「紅碼」及「黃碼」安排的14日適應期已經屆滿及疫情仍然嚴峻，相關部門由8月23日開始就新規定採取嚴厲執法行動，警方會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。