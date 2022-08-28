深水埗胖漢攞煙遭拒　刀插老翁腹部　疑兇警署自首

深水埗發生恐怖傷人案，今日(28日)凌晨2時，一名70餘歲老翁在海壇街北河街公眾休憩公園乘涼，期間一名身材肥胖男子上前向老翁攞煙，遭老翁婉拒。詎料胖漢突然取出一把生果刀，向老翁右腹捅去，刀鋒貫入腹部血如泉湧，並把老翁身穿的背心染紅，男子逞兇後逃去。

被狂漢刀插腹部的老翁，其時仍清醒，負傷一手按着刀，一手拖着手拉車蹣跚而行，步至距離公園約100米遠的海壇街與南昌街交界路邊，並向途人求助代為報警。未幾一名居住附近的女街坊剛路經，見老翁腹部仍插有一把刀，傷口不斷滲血，場面怵目驚心，老翁並着女途人代為報警；又要求她協助截的士往醫院求醫，女途人擔心老翁若再多番郁動，會影響傷勢，為安全起見，只好協助其報警。據該女途人事後憶述，當她目睹老翁手按插腹利刀，在馬路徐徐而行，不禁感到陣陣心寒，亦擔心老翁傷勢，且對深水埗一帶治安甚為憂慮，希望警方能盡快將兇徒繩之於法。

警員及救護員接報到場，隨即將事主送院救治，並有大批警員趕至㺺場一帶調查，案件初步列傷人，正設法追查兇徒下落。及至凌晨3時許，姓張(45歲)疑兇案發後往深水埗警署自首，他涉嫌傷人被通宵扣查。