古蹟辦評級歎慢板　250年大浪村慘被拆

西貢大浪村歷經兩個世紀風雨，但至今未獲確定歷史建築評級，去年有人於該處「拆屋」令古村變「爛村」，大浪村最終難逃被毀命運。近日疑再有未經批准重建工程及霸地建屋事件，古物古蹟辦事處拖延古村評級令違法建屋之人有恃無恐，百年古村恐淪一地黃土。

大浪村一帶原有5個村落，現存只餘大浪村及鹹田村，其中有250年歷史的大浪村極具歷史價值，被劃為「鹹田考古遺址」範圍。大浪村建村初期幾乎所有村民均拜天后，但100年前因傳教士到大浪村傳教，村民轉信天主教，故大部分村民自清朝時已為天主教徒，村內仍保留聖母無原罪小堂，極為珍貴。位於「鹹田考古遺址」的大浪村，若有任何現有建築物改動、重建或新發展，均須經過城市規劃委員會特別批准，並應諮詢古物諮詢委員會。

雖然古村早於2009年獲評為擬議二級歷史建築，惟至今古諮會仍未為古村定下最終評級。古蹟辦表示曾就大浪村的擬議評級諮詢公眾，惟部分業權人反對。為確認大浪村及鹹田村的評級作準備，古蹟辦曾於今年3月到村實地視察，現正跟進視察結果和最新研究資料。