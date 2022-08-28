相思灣村伐林違建私路　村霸鋪黃泥裝假狗拒還原

除了鹹田灣，西貢相思灣村土地亦亂象不絕，近年有人於綠化地帶上違法建路，涉事公司被規劃署票控，但案件經審訊後，該公司被判罪名不成立。

2020年10月底，本報揭發有人在相思灣村以石屎興建一條道路，疑為日後發展丁屋群鋪路，並鋪上黃泥「裝假狗」。部門接獲舉報後，證實屬於違建道路。部門及後又在現場加建石躉和更亭，更凸顯該處的違法問題。而涉事公司早前已被規劃署票控和罰款，但至去年8月仍未將有關地段恢復原狀，再被規劃署票控。惟審訊中因控方呈堂的地界索引可能存有誤差，該公司被判罪名不成立。議員和法律界直指情況不理想，律政司和規劃署提告前應要做足搜證，弄清案中關鍵資料，在證據充足下提告才達致成效，否則只會浪費公帑。

此外，「村霸」黃子洋及其父親黃平在村內橫行無忌，村民親筆寫信到本報投訴並揭發二人惡行，圖文並茂指父子在居住的屋外涉亂駁排糞喉渠，將排泄物非法排放到戶外荒田，對附近環境衞生造成嚴重影響，惟父子二人惡名昭彰，肆意威嚇村民，令村民多年來敢怒不敢言，即使向政府部門投訴仍不得要領，似有保護傘，深感無奈，惟有向東方投訴伸冤。

村民又指黃子洋父子涉嫌在居住的祖屋前方祖堂地，違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所，更涉嫌用作招待租用獨木舟的客人作廁所之用。