東方日報A1：工程車闖西貢亂挖　唔見屋形　唔執法

政府部門淪無牙老虎，屢揭霸官地建屋仍不絕！自去年8月本報揭發有工程車輛闖入西貢鹹田灣的西貢東郊野公園範圍，疑非法建屋，後又於去年底揭露有人在逾百年歷史的西貢大浪村涉嫌「拆屋」。可惜政府部門一概「懶理」，令惡霸無有怕。本報最近發現鹹田灣及大浪村一帶共有5間違法霸官地建築，部門「唔見屋形唔執法」，議員批評各部門在傳媒介入後才如夢初醒，對建屋前期迹象視而不見，反映部門執法不力，擔心阻嚇不足令霸地建屋「遍地開花」。

近日有行山人士向本報表示，西貢鹹田灣及大浪村一帶有多處違規建築。今年7月中時曾到鹹田灣一帶，行山時傳來工程噪音，行至地盤便發現原有空置建築物的牆壁等被工程車輛拆除，並有數名工人正進行地盤平整工程。

一星期後重遊該地，他發現規劃署在多個位置張貼警告海報，數天後再到現場，警告海報被移除，更有工人在已平整的土地上建屋，他形容速度之快是「半日唔使就起好3呎」。雖然工程進行時他亦見有政府部門人員於涉事地盤一帶巡視，但建屋工人有恃無恐，「政府啲人經過，工人就繼續開工」！

本報發現上述地區共有5個進行建屋工程的位置應屬政府土地，被劃為「鄉村式發展」地帶。規劃署表示，於該地帶內進行任何拆卸、加建、改動或修改工程時，必須先向城市規劃委員會申請許可，惟過去3年未有收到在上述地點的規劃申請。

地政總署亦稱，西貢地政處派員視察後，發現涉事的政府土地有非法構築物，已根據《土地（雜項條文）條例》在現場張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用政府土地。如限期過後違規情況仍未被糾正，處方會採取進一步土地管制行動。非法佔用政府土地最高可判處罰款50萬元及監禁6個月。

漁農自然護理署表示，由去年8月至今年7月，署方在鹹田灣及附近範圍共巡查38次，發現4宗涉及在郊野公園範圍內違規使用車輛運載建築材料的個案，並檢控涉案人士。

其實本報早已多次揭發鹹田灣海灘範圍上有多架工程車輛出入，並進行挖掘工程，疑準備在附近建屋。議員梁文廣表示，一般而言，霸地建屋等均有前期迹象，例如傳媒多次報道有工程車輛出入，代表違法人士將有「大動作」，惟部門無視種種迹象，執法「歎慢板」，令霸地人士有機可乘。梁質疑：「係咪唔夠阻嚇力？如果罰完佢哋都唔痛，咁佢哋咪繼續做！」

■記者梁皓芊

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