「3+4」檢疫後入境客翻倍　中港通關仍無期　港府冀商討有突破

惡疫難息，新冠肺炎疫情纏港不休，中港通關依然無期，而從外國及台灣返港的入境防疫措施，已於本月12日起變為「3+4」檢疫。政務司司長陳國基今日(28日)在電台節目表示，政府目標一直是恢復與內地及海外通關，認為現時海外抵港人士「3+4」檢疫效果相當良好，入境旅客人數已經翻倍，商界認為可以接受，而中港通關問題，港方建議可否「逆隔離」措施，即旅客在港完成隔離後閉環直送到內地，他形容內地反應正面，期望很快再有突破。

另外，港府針對近日疫情趨勢推出新抗疫措施，當中包括70歲或以上確診長者若僅接種一針或以下疫苗，則須強制入住專為長者而設的隔離設施。陳國基表示，有長者感染後沒有及時用藥，導致病情惡化，甚至離世，政府新措施是希望長者及時得到治療，他指出，如果有需要帶同照顧者隔離，可以向當局反映。他希望長者盡快接種疫苗，政府會繼續重點提高長者和小童接種率，冀推出更多方便市民打針的安排，並會多作解説。

而另一個措施，即要求參與8人以上聚會或宴會人士，須提供快測免染疫證明，陳解釋是因為宴會中持續除口罩，傳播機會較大，當確診數字壓低後，防疫便可以放寬。陳又稱，新冠肺炎確診數字近日一直上升，單日確診有機會重上逾萬宗，他強調防疫會平衡民生、社會及防疫需要，聚焦協助高危群組。