市建局維修物業計劃批逾6千申請　將檢視公用部分權責提建議

市建局的「維修自住物業津貼計劃」，資助有需要的自住業主維修保養單位，計劃推出至今約兩年，已批出逾6千宗申請，涉及約2.5億港元的資助津貼。市建局行政總監韋志成今日(28日)在網誌表示，批出的個案當中，約6成資助金額用於單位室內工程，大部分均與改善室內裝備有關。與結構安全相關的維修工程，包括修葺柱、樑及牆身等已破損石屎；而改善衞生設施，例如修葺喉管及防水工程等，則只佔資助金額總數約1成，反映業主未有充分利用津貼做好單位內部的結構維修保養。

韋指出，舊樓大廈公契內容亦影響推動樓宇復修工作，若公契沒提及或清晰界定大廈「公用部分」範圍，一旦遇上維修爭議，便需參考《建築物管理條例》定義，來決定維修責任誰屬，甚至需要訴諸法律。市建局將詳細檢視大廈公契內有關單位「公用部分」維修的權責事宜，並向政府提交優化建議，亦會在市建局項目制定更清晰條文的「優化版」公契，減低日後業主及法團在維修責任上出現爭拗的機會。

他又說，不少業主屬於長者及有需要人士，因欠缺經濟能力而耽誤維修及保養自住單位，影響單位的宜居度，甚至造成危險。計劃申請人資格除了涵蓋年滿60歲及符合入息及資產限額的長者，亦擴展至領取綜援及傷殘津貼的自住業主。每名合資格業主可獲上限8萬港元的津貼，可用於自住單位的維修工程及補貼大廈公用地方維修工程所需分擔的工程費用。