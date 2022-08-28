部分普通科門診明起調整服務　包括暫停或減少部分診所診症時段

醫管局發言人今日(28日)宣布，為集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務，支援社區的確診病人，醫管局轄下部分普通科門診診所會由明日（29日）起調整服務，包括暫停或減少部分診所的診症時段。詳情列於附表。

偶發性疾病病人可到其他普通科門診診所或私家醫生求診，至於已預約於有關診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。另外，政府會發短訊通知已預約於有關診所接種2019冠狀病毒病疫苗的市民最新的服務安排。有關深喉唾液樣本收集包派發及收集服務的調整，可瀏覽:www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html。

因應疫情發展及確診個案持續上升，醫管局已啓動第三階段病床調動計劃，預留更多病床及調動更多人手照顧確診感染新冠病毒病人。為了集中資源抗疫，公立醫院需要減少部分非緊急服務，受影響的包括部分非緊急手術、日間及門診服務，部分病人的治療亦需要延期。發言人補充，醫管局會繼續密切監察情況及服務需求，如果疫情繼續惡化，醫管局有需要進一步減少服務，以調動更多病床及人手抗疫。