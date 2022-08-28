團體倡立法禁新建劏房　先安置後取締

住屋問題困擾香港多年，現時有數十萬計的基層市民，居於劏房、籠屋及板間房等不適切居所。特首早前強調房屋問題是重中之重，但有街坊及團體認為政府對於劏房問題的關注不足，有關注基層住屋問題的團體今日(28日)提出有關取締劏房的建議，建議政府應進行全港劏房登記計劃，立法禁止新建劏房。

關注基層住屋聯席認為，政府該掌握現有劏房數字，以防止劏房數量增長，為全港現有劏房進行全港劏房登記，並加強巡查執法，防止隱形劏房出現，一旦發現未有登記之劏房，便向違規業主提告並要求還原。取締劏房方面，團體認為可按4個級別作取締劏房的優次，最優先是樓宇消防安全，其後分別是樓宇結構安全、個人健康及衞生因素，以及建築物用途。團體認為需要以提供完善安置方案為取締劏房的前提，建議政府可把達40年樓齡的公屋空置單位轉成中轉房屋，以及繼續加建公屋，例如考慮將市區閒置的政府土地及私人遊樂場改建成公屋，或向受影響人士提供安置補貼、租金津貼等以紓緩搬遷壓力。

現居住民宿房間的64歲林女士表示，其房間的衞生環境非常惡劣，其馬桶的去水位是與毗鄰房間相通，「隔籬房大小便我都會知」。她又指劏房戶精神壓力大，因不知甚麼時候會發生意外，有子女的住戶更加擔心，擔心出入安全及環境影響子女的成長，「瞓都唔夠膽瞓」。72歲簡先生居住長沙灣的劏房2年，認為劏房殘舊、衞生差、有消防安全隱患，應要取締，他亦認為要先處理好安置問題，坦言「(劏房戶)去得邊度呢，唔通瞓街露宿？」