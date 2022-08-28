友師人數不足轉採小組配對基層學生　陳國基承認名額不足

由政務司司長陳國基領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，推出的「共創明Teen」計劃，為2,000名居於劏房的初中生，提供財政支援和師友配對，陳國基今日(28日)在電台節目表示，居住劏房的青少年，6成半屬於新移民，視野受限於家庭背景和資源，亦影響個人自信心，希望透過計劃，由有工作和社會經驗的友師提供指導，讓參與學生可多了解香港社會情況、人生規劃和理財知識。

陳表示，計劃將為2,000名參與學生，每人提供1萬元財政支援，目前不同組織和公司承諾捐款已經超出有關開支，亦表示會推薦中層員工擔任友師，若最後友師於2,000人，可增加參與學生名額，但如果友師不足，或有需要以小組形式進行，由兩名師友跟進5、6名學生，當局在開學後會讓學校和地區網絡提名適合學生，中三學生可優先參與。

他指出，政府會為友師提供培訓，有講座講解和年輕人溝通技巧，若學員出現行爲、情緒問題應如何處理和轉介等。他同意計劃只有2,000個名額並不足夠，但同時要考慮有沒有足夠友師配對，有意見認爲計劃應由1年延長至5年，有一定難度，強調計劃完結後，師友之間仍然會保持聯繫，政府亦會持續檢討計劃。