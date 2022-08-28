調查指近半受訪者不贊成普教中　逾半反對內地教師來港教中文

現時本港不少中學在條件許可下，已使用「普教中」，社會上亦就普通話作為法定語言和教育語言地位有不少討論。有組織早前就推行普通話情況進行調查，發現僅15.1%受訪市民表示使用普通話能力較英文重要，近半人傾向不贊成全港學校「普教中」，亦有近半人不贊成引入內地教師來港教中文，但有逾半人傾向贊成把普通話水平測試作為公務員入職和升遷評核準則，該組織提出3項建議，包括加強培訓本地「普教中」師資，以及增設普通話水平測試作為公務員入職條件。

青年新世界於本月2日至14日以音頻電話隨機訪問了1,013名18歲以上香港市民。調查顯示，就全港學校推行「普教中」的取態，有49.7%受訪市民傾向不贊成有關做法，44.5%受訪市民傾向贊成；至於應否引入內地教師來港教中文科，50.2%傾向不贊成，當中高達35.7%表示「非常唔贊成」，傾向贊成則有 44.6%，按年齡組別交叉分析，70.3%受訪18至29 歲青年表示傾向不贊成，較總體不贊成比率高出20%，該組別大多在教育階段經歷過「普教中」，他們反對引入內地教師的取態值得關注；就普通話或英語作為未來工作語言的重要性，僅15.1%受訪市民表示使用普通話能力更重要，相反有 42.5%受訪市民認為使用英語的能力更重要，反映香港作為國際金融中心，英語的工作語言地位仍獲普遍肯定。

至於應否引入普通話水平測試作為大專生畢業要求，47.7%傾向表示不贊成，45.1%受訪市民贊成；至於港府應否把普通話水平測試作為公務員入職和升遷的評核準則之一，51.1%受訪市民傾向表示贊成，41.2%傾向表示不贊成。就以上調查結果，該組織提出3個建議，包括加強培訓本地「普教中」師資，審慎考慮引入內地教師；增設普通話水平測試作為公務員入職條件； 鼓勵大專院校把普通話課程作為必修課及畢業要求。