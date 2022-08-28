疫情影響中學生社交　調查指6成3受訪學生怕日後除罩相見

本港疫情持續近3年，學校一度暫停面授課，影響學生的身心發展。有機構早前進行有關社交距離措施對中學生影響的調查，顯示6成2人在社交距離措施限制下，社交意欲下降，有6成3人更指憂慮日後除下口罩與別人相見。機構建議學校可舉行更多人數較少的小組活動，讓學生適應社交接觸並重建正常的社交需要，亦建議與青少年事務相關的公營政策部門或委員會，為疫下青年調撥更多資源，令他們更容易得到社交培訓。

香港路德會社會服務處轄下綜合青少年服務中心組的生命教育工作小組，於今年6月1日至30日期間，以問卷形式向全港中學生進行有關問卷調查，成功收回1,051份有效問卷。結果顯示，6成2人表示在社交距離措施限制下，社交意欲下降；4成8人比疫情前更害怕面對面的社交場合；近4成人指因為要遵守社交距離措施，與人聚會時有罪惡感；有2成2人表示對與人的溝通能力下降，從而擔心未來前景的壓力有所增加。

香港路德會社會服務處綜合青少年服務中心組單位主管朱家賢分析指，青少年長期佩戴口罩生活，逐漸習慣將自己的表情及情緒隱藏，害怕除下口罩與人相處，日後或會出現社交退縮的現象，難與現實社交接軌，長期缺乏社交下有機會誘發隱蔽危機。生命教育工作小組建議，學生宜嘗試於疫情下盡力保持與人交流的動機和建立良好的朋輩關係等；學校可舉行更多以人數較少的小組活動，亦可加強與非牟利機構協作，讓有需要的青少年能於學校以外的場合得到支援；與青少年事務相關的公營政策部門或委員會，亦應為疫下青年調撥更多資源。