9.2起院舍員工須「隔日一檢」　30天內確診者可豁免檢測

本港近日疫情嚴峻，政府早前公布新一輪防疫措施，當中院舍為。政府今日(8月28日)宣布安老院、殘疾人士院舍及護養院員工的強制檢測詳情。其中規定，所有上述院舍員工於本周五(9月2日)以後，均須在進入院所的當天，或之前兩天的其中一天，進行新冠肺炎核酸檢測，即「隔日一檢」。

醫務衞生局局長昨日(8月27日)按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(《規例》)(第599J章)第10(1)條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，以及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位，若僱用並於周五(9月2日)或之後值勤，或與上述院舍單位訂立外聘服務合約，並於周五(9月2日)或之後，向住客或使用者提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工等，均須在在進入處所當天或之前兩天的其中一天，進行一次新冠肺炎核酸檢測。

另外，院舍員工如在進入上述院所當天前30天內取得核酸檢測或快測的染疫檢測結果，並可出示相關確診證明的電話短訊通知，或在政府「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」作出申報後獲發的電話短訊通知或隔離令，則毋須按公告的規定進行檢測。