7成半雙程證人士難融入香港　社協倡開放申請現金援助

有組織關注內地來港探親雙程證人士的心理狀況，因為準移民、單非和雙非等人士，即使長期居港，但港府和社會大眾均當他們為訪客；而他們因無身份證，受拒於很多社會支援，也面對不少歧視。組縮進行的調查發現，幾乎所有受訪者長期逗留本港目的均為照顧小孩，但在港生活困難重重，包括擔心家庭經濟、不能工作、居住環境及簽證問題等；另有近7成半人認為難以融入香港生活，生活感到不便利。機構遂期望港府及社會正視這40,000名雙程證人士的需要。

香港社區組織協會今年7月與明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院心理學系合作，針對雙程證人士及其小孩進行網上調查，收集及整理其情緒狀況，機構共收集229份問卷，當中有效回覆率為93%。研究發現，受訪者在抑鬱、焦慮及壓力三個方面的分數越高，代表他們在該方面的情緒問題越嚴重。總分為63分中，成人的問卷平均分為25.49分，高於小孩的 20.38分，顯示照顧者和小孩急需社會支援。而受訪者要面對社會排斥；單非和雙非的單程證無名額，無途徑申請來港定居的問題。另外，他們也有居住環境惡劣、兒童貧窮、社會支援匱乏、福利保障缺乏等的問題。

協會建議當局應統計居港準移民、單非和雙非人數和逗留狀況，定期進行統計和調查，以掌握居港情況和生活需要。此外，「一年多簽」應涵蓋所有需要在香港逗留照顧子女的雙程證父母，不論其配偶是否香港永久性居民。社協亦建議，綜援計劃的申請應回復至2008年前的政策，即容許18歲以下、內地人在香港出生的子女以個人身份申請綜援，而及時雨基金和消費券等現金援助計劃亦需開放予他們申請。