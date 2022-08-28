去餐宴須快測　業界憂生意縮一成　擬設收費檢測區「攬客」

新冠疫情近日升溫，確診數字突破8,000大關，港府早前宣布收緊防疫措施，加強食肆檢測安排，包括今日(28日)起進入宴會場所的顧客，必須出示24小時內無染疫的快測證明，即8人以上在同一餐飲場所、有共同目的下用膳，即被視為參加「宴會」。有飲食業界人士認為，做法對大型食肆不太公平，預計生意會因此少10%左右。

政府收緊食肆防疫措施首日，亦是首個周日，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，直至中午都未有超過一行8人的食客光顧。對於新措施，蘇認為，「方法做得啱，但唔係絕對公平」，尤其是對於大型酒樓。蘇表示不是怕措施麻煩，而是怕措施令食客選擇不光顧。蘇認為，新措施會令食客在聚會時約較少朋友出席，會對平日茶市造成影響，預計生意額會少10至15%。為配合政府政策，蘇表示在會在酒樓內設檢測站，食客做完快測後，酒樓職員會清潔檢測站，但他亦呼籲食客盡量在家檢測，因為比較衞生。而每個檢測包會收10港元，為了避免有人純粹做快測而不光顧。而中秋生意方面，蘇稱絕對會有影響，並指目前中秋的訂座不多、不理想，最近兩日都沒有收到訂座，且該酒樓訂座不需訂金，只要打電話就能取消，所以存在很多不穩變數。因疫情關係，蘇預計今個中秋節的生意，將較預期少30%至40%。

食客馮先生認為，現時的新政策是「中庸之道」，因為若收得太緊可能令到酒樓生意受影響，惟他亦表示會考慮減少聚會的人數，盡量少於9人，因部分朋友可能不想做快測，同時又可以減少聚集。另一食客梁女士亦表示，原先約了親友於中秋在酒樓聚會，大約8至10人，但因為疫情升溫正考慮取消，改為在家聚會，其續指，不認為快測麻煩，指措施是為了大家安全，「依家疫情太犀利，大家應做自己本分」。