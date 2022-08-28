明起落足九天雨　開學遇着秋老虎　日間放晴最高32°C

踏入初秋，綿雨續下，且臨近9月開學，莘莘學子或將於一片「愁雲慘霧」下返學。天文台預料，未來9天陰晴時變，秋雨不斷，更自明起(8月29日)落足9日雨，惟「秋老虎」尚在，伏熱未息，日間最高氣溫仍維持在攝氏32度或以上，明日及下周日更達攝氏33度。而本周四(9月1日)各校開學當日則大致多雲，最高攝氏32度，時見幾陣驟雨及有雷暴，幸日間暫見晴朗不影響開學，同學各位記得找個位「這是你的開學禮」。

天文台表示，高空反氣旋將於明日為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。惟隨着高空反氣旋減弱，本周中後期的驟雨增多，另一股微弱的東北季候風亦會在本周後期影響廣東沿岸。

最新9天天氣預報，未來9日陰晴難測，雖部分時間有陽光，惟驟雨常下，且最高氣溫多逾攝氏32度或以上，料酷熱天氣警告持續。明日(8月29日)最高氣溫達攝氏33度，有幾陣驟雨。惟後日(8月30日)起，一連4日(8月30日至9日2日)天氣不穩，除多雲有雨，更偶見雷暴，僅短暫時間有陽光。此後數日(9月3日至9月6日)，復見晴朗，惟秋雨綿綿，各區仍時有幾陣驟雨。