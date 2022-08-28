今增9708確診　BA.4或5成主流病毒　個案料數天後單日破萬

第5波新冠疫情毒鏈未斷，單日確診數繼3月25日後重回9,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(28日)新增9,708宗確診，包括213宗輸入個案。至於變異病毒方面，本周三(25日)的樣本比例中，疑似BA.4或5個案佔50.5%，而BA.2.12.1則維持7%。張表示，確診仍在上升且速度增加，相信病例在數天後會破萬，而BA.4或5已成主流病毒株，但需時間觀察情況。而新確診個案的二次感染的比例則維持在1%至2%。

輸入個案中，有89宗於機場留的樣本中發現，60宗於檢疫設施中發現，當中51宗是第4至第7日確診，第8日之後則有13宗，多似為殘餘病毒發現的個案。醫護染疫方面，多133名醫管局員工確診，另有31名員工康復後復工；學校個案方面，由於今日為周日，沒有學校要上課，故未有新增學校的個別班別須停課。另外，前日(26日)接種由內地研發的科興新冠疫苗的17個月大確診男嬰，仍在兒童深切治療部(PICU)留醫，情況仍嚴重，但已無抽筋；另一確診10歲男童則已轉普通病房，情況穩定，需低濃度供氧。

對於昨日(27日)特首批評公院轉介病人至私院速度過慢不可接受，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，初期的確出現相關問題，但現時364張私院病床已使用237張，有所上升。門診方面，醫管局亦有遙距診症，而目前第三期額度已升至3,000個。