增5院舍新增確診　亞博館接收病患數續升已約800人

本港新冠肺炎疫情升溫，單日確診繼3月25日後首破9,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(28日)宣布，本港昨日(27日)有5間院舍出現新增確診，共6人染疫，20人需要檢疫。

出現個案的院舍包括，西貢「香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷安老院」1名長者確診，3名長者需檢疫；「圓玄護養院暨長者日間護理中心(順利邨)」1名長者確診，5名長者需檢疫；「循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居」2名住客確診，5名長者需檢疫；深水埗「新生精神康復會新生會大樓宿舍(I)」1名住客確診，3名長者需檢疫：「明愛樂頌宿舍」1名住客確診，4名住客需檢疫。

另外，公私醫院病床調動方面，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，現時「北大嶼山醫院香港感染控制中心」、「亞博館新冠治療中心」均會提供治療及其他診症，如醫院一樣，有醫生巡等護理服務。亞博館更會有隔離及治療作用，亦會接收竹篙灣需護理的病人，人數正穩步上升，有約800名病人。其續指，現時部分普通科門診正集中人手去提供遙距診症服務，遙距診症及專科服務的人手雖暫未有確實數字，但正調配當中。他指若有需要，將加大實體或遙距的症診，並指遙距診症的反應不錯，有減低部分指定診所的壓力。