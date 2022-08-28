「賣豬仔」案再有港人獲救　至少12人已安全回港

東南亞國家「賣豬仔」求職騙案愈揭愈多，當中不乏港人受害。保安局表示，再多1名港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、保安局專責小組，以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日(28日)安全由泰國回港。自保安局專責小組成立以來，合共12名求助人已經在其協調下安全回港。

另外，柬埔寨傳媒今日稍早前報道，西哈努克省警方上周五(26日)開展突擊行動，救出40名外國人，包括35名中國公民，並拘捕3名涉案人士。柬埔寨內政部發言人喬速帕上周六(27日)表示，警方前一天在西哈努克市相繼開展2次行動，救出一些外國人，其中有人為非法入境柬埔寨，還有一些是被人蛇集團誘騙至柬埔寨工作。

西哈努克省警察局局長尊那林上周六表示，警方首先突查位於西哈努克市的一座大樓，救出35名中國公民。初步調查顯示，他們從事網絡工作，非法入境柬埔寨。同時，警方拘捕3名涉案男性主管，其中1人來自台灣，另外2人來自中國大陸。2人為45歲，1人為47歲。而第二次行動則於當天下午3時左右開展，在西哈努克市第4區第4村成功解救出5名受困馬來西亞人，其中1人為女性。