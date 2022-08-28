灣仔半百酒樓今訣別　卅年常客聞訊感不捨　特意過海再嘗圍村味

傳統茶樓不敵時代洗禮，繼百年老店中環蓮香樓結業後，由知名大廚主理、營業半世紀的灣仔老酒樓「大榮華圍村菜」，將於今晚(28日)關門後結業。綠色的酒樓招牌黃色6字與旁邊餅店的紅招牌相映成趣，臨別在即，酒樓地下的燒味、點心外賣檔經已停運，樓上的布局則維持舊茶樓的格局，於茶市期間仍有多個食客享受「一盅兩件」，嘆茶食點心，職員亦未因停業在即而怠慢，繼續招呼客人，接待處亦收到客人致電，查詢今晚的訂座情況，相信是打算「回味」當年。

於九龍灣居住的常客關先生今日特意前來品嘗「老味道」。他表示自小已與家人過海到灣仔與親戚飲茶，累計光顧30年，對酒樓結業感不捨。關指酒樓的味道較傳統，較其他地方更有「圍村味」。對於該酒樓在新冠肺炎疫情下曾多次休業，他稱未有去別的酒樓品茗，又說未來或許會到元朗總店飲茶，但年事已高的親威就只能回味在心中。

大榮華圍村菜的老闆、「食神韜韜」梁文韜表示，酒樓疫情前有訪港旅客之下每日「場接場」，旅行團客人維港遊後便從天星碼頭登岸「一上樓梯就過到嚟」，一團客便至少開20圍，但在疫情近3年來的生意卻只得昔日的30%，他直言只得「聽天由命」，而附近2間商店均告結業，集團物業收租又不理想，梁稱「再無錢養呢度(酒樓)」，他又透露舖位已租予他人，但強調沒有拖欠全店60名員工薪金等情況，「大家今晚都笑住出門口」，梁續說各員工均有兒有女，亦已購單位居住，「做唔做都好閒」，並透露即使未來環境改善亦不打算重開此店，會集中營運元朗總店。