4條9盼愛天長地久　自訂車牌「9999 Love」9萬成交

運輸署今日(28日)舉行自訂車輛登記號碼拍賣，240個自訂車牌的拍賣成交價共403.3萬港元。其中，全日最貴的是僅單行排列的自訂車牌「RF」，以72萬港元成交；其次是「NV」，成交價為38萬港元。另外，更有2名有心人覓得「心」頭好，分別以9萬港元及6萬港元購得車牌「9999 Love」及「YES 520」，不知是否中秋在即，特予愛人共慶團圓、聊表心意？惜同場車牌「1 ALWAYS」只配以1.6萬港元成交，獨遺孤身自憐。

自訂車輛登記號碼拍賣在灣仔會展舉行，當中164個自訂車輛登記號碼在拍賣會中售出，其餘76個則以特別費用5,000港元分配予申請人。買主必須於拍賣日期後12個月內，將有關的自訂車輛登記號碼配予買主名義登記的汽車。

除了上述2個自訂車牌外，單行排列車牌「USD」以18萬港元成交，而「V9V」以13萬港元成交。另外，「9999L0VE」、「1V8888V1」亦分別以9萬港元及6.8萬港元售出，「1 0J 1」則以5.8萬港元賣出。