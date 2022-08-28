豬潤透紅五成熟　一啖咬落又中伏　不慎入肚或中毒

「蘿蔔冇揀過，太多渣，失敗！豬皮又煮得太腍，冇咬口，失敗！啲豬紅鬆泡泡，一夾就散，失敗中嘅失敗！最慘係啲大腸，裏面都未通乾淨，重有嚿屎，你有冇搞錯呀？」相信唔使喜劇泰斗周星馳飾演嘅食神史提芬周出面，都知豬潤未煮熟就擺入口，都謂之失敗中嘅失敗㗎喇！今日(28日)有網民怒訴某間位處深水埗的冰室食肆，疑以「豬潤刺身」奉客，令其一時不察，誤食半熟豬肝，事後更疑難耐不岔，隨即攝下圖證，擺上社交平台靜候公論！

從貼文的照片可見，該碗外賣「豬潤麵食」賣相不俗，麵條望落彈牙惹味，豬肝驟看下亦足料大份，惜金玉其外，一咬就知「出事」，接連幾塊豬肝都「內裏透紅」，根本未熟！不少網民知悉後，同感「劣食惡啃」，稱「好核突，點食得落！」、「恐怖！」更有人戲言，詢問「樓主係咪叫豬潤麵五成熟？」、「可能你(事主)無講要幾成熟」。

食安中心提醒，若進食未徹底煮熟的肉類及內臟，如豬肝或將增加感染「戊型肝炎病毒」的風險。若要確保肉類、內臟等食物徹底煮熟，中心建議可注意3項要點，包括，將生的肉類及內臟切成薄片；確保煮熟的肉類及內臟的肉汁清澈，無見到紅色；以及切開時不見血。