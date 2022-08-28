政Whats噏：1家4口劏房租金逾7千　孫玉菡驚悉咁貴價

香港貧富懸殊嘅問題嚴重，外界批評政府愈扶愈貧。議員鄧家彪(Bill)日前同勞工及福利局局長孫玉菡落區探劏房戶，驚悉一家4口蝸居嘅劏房竟要7000幾蚊月租，租金咁貴，孫玉菡都好愕然。唔通唔探唔知租金貴？咁又唔係，只係估唔到遠啲，租金仲貴啲啫！阿彪仲話孫玉菡依家同教育局傾緊喺學校設立託兒中心，方便家長可出外工作。

呢排啲局長輪流落區，話要緊貼民情聽意見，阿Bill同孫玉菡喺上周五去探訪觀塘區內多個劏房戶，佢引述孫對有些家庭蝸居的劏房竟要逾7000元租金感到非常意外。係咪佢唔知價呢？

阿Bill解釋，其實係有比較，所以先會有咁嘅反應。事關佢哋之前探過有個近港鐵站嘅劏房戶，租金係5000幾蚊，但行上斜去另一個劏房戶，面積相同，距離港鐵站遠啲，但租金就貴咁多，所以好愕然，但睇貴啲租金嗰間劏房，比較企理，應該係裝修過。

孫玉菡之前做勞工處處長，對福利方面會唔會唔熟書？阿Bill話孫都清楚福利範疇，例如其中一個劏房戶只有爸爸喺出外工作，孫都有問佢有冇申請在職津貼，亦都冇問其他劏房戶有冇申請關愛基金，而探訪完後更加確認劏房家庭一定係優先要幫扶嘅對象，阿Bill認為精準扶貧就要鎖定檔房戶作出格外嘅支援。

唔單止租金高，阿Bill話唔少住戶都當面呻水費同電費都好貴，直情係貴到冇譜嘅，雖然有關規管劏房嘅法例通過咗，但情況都冇改善，亦有綜援家庭希望加強託兒服務，學校能盡快恢復全日制，令家長可出外工作。

阿Bill引述孫玉菡話喺託兒方面，學校係有角色嘅，而孫亦同教育局局長蔡若蓮商討緊有關事宜，但冇透露到進展。阿Bill估計受到疫情影響下，學校都未回復正常面授，相信學校託兒方面都受到阻延。

政府幾時做嘢？做到幾多嘢？唔講冇人知，但阿Bill話稍後就會向政府提出一系列有關扶貧政策嘅建議，要政府納入下月發表嘅施政報告內。