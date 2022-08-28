66處納強檢　天水圍栢慧豪廷屯門南浪海灣上榜

再增66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(28日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(29日至30日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於柴灣興華(二)邨及坪洲海濱遊樂場重開流動採樣站，位於葵涌石蔭東邨的流動採樣站會延長服務日期至本周二。

污水驗出病毒的地點如下：

1.柴灣富欣花園7座

2.柴灣富欣花園8座

3.深水埗富昌邨富良樓

4.大角咀維港灣9座

5.薄扶林碧瑤灣28座

6.薄扶林碧瑤灣29座

7.薄扶林碧瑤灣30座

8.薄扶林碧瑤灣31座

9.屯門富健花園5座

10.屯門富健花園7座

11.屯門富健花園6座

12.大角咀維港灣3座

涉及多宗病例的地點如下：

1.秀茂坪寶達邨達翠樓

2.觀塘安泰邨德泰樓

3.觀塘安泰邨智泰樓

4.沙田廣林苑茂林閣

5.將軍澳廣明苑廣瑞閣

6.屯門山景邨景安樓

7.將軍澳怡心園1座

8.大圍豐盛苑華盛閣

9.將軍澳裕明苑裕昌閣

10.筲箕灣愛東邨愛旭樓

11.元朗屏欣苑屏泰閣

12.柴灣興華二邨樂興樓

13.慈雲山慈民邨民泰樓

14.沙田水泉澳邨城泉樓

15.東涌富東邨東埔樓

16.粉嶺祥華邨祥豐樓

17.東涌裕東苑向東閣

18.將軍澳唐明苑唐輝閣

19.沙田沙角邨沙燕樓

20.鴨脷洲深灣軒3座

21.天水圍栢慧豪廷8座

22.屯門南浪海灣3座

23.沙田禾輋邨康和樓

24.鑽石山富山邨富暉樓

25.柴灣小西灣邨瑞富樓

26.屯門兆軒苑逸生閣

27.上水龍豐花園A座

28.牛池灣嘉峰臺3座

29.天水圍天瑞一邨瑞意樓

30.鴨脷洲海怡半島海韻閣

31.馬鞍山利安邨利興樓

32.葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座

33.粉嶺豪峰嶺1座

34.筲箕灣東熹苑逸熹閣

35.沙田濱景花園2座

36.馬鞍山耀安邨耀遜樓

37.粉嶺雍盛苑雍萃閣

38.坪洲金坪邨金坪樓

39.牛池灣瓊麗苑瓊昌閣

40.東涌逸東二邨居逸樓(F及G座)

41.屯門良景邨良俊樓

42.馬鞍山利安邨利榮樓

43.九龍城美東邨美德樓

44.青衣青泰苑俊泰閣

45.上水天平路50號安盛苑

46.天水圍天頌苑頌亭閣

47.荃灣荃威花園N座

48.葵涌石蔭東邨蔭恆樓

49.屯門富泰邨愛泰樓

50.油塘油塘邨富塘樓

51.香港仔雅濤閣3座

52.鑽石山星河明居C座

53.大埔富亨邨亨隆樓

54.馬鞍山欣安邨欣悅樓