城門河設太陽能發電系統　先評估浮台穩固安全性

渠務署近年積極推動發展可再生能源，包括在河道安裝浮式太陽能發電系統。渠務署現於沙田瀝源橋上游的城門河段，安裝一個小規模的浮式太陽能發電系統作為試點項目，希望收集數據作為參考。渠務署機電工程部工程師蔡偉杰表示，城門河鄰近社區，希望可以增加市民對可再生能源項目的認識，加上瀝源橋附近有較多政府設施，可方便日後利用所產生的可再生能源，遂以城門河段為項目的試點。

城門河浮式太陽能發電系統分兩階段進行，第一階段主要評估浮台錨固裝置的設計，是否能符合預期的表現，適合使用於城門河的環境，及系統面對如颱風等惡劣天氣下的安全及穩固性，由於是次階段屬評估性質，為期半年，因此電板將不會連接電力系統。第二階段主要是試驗性質，會利用第一階段模擬系統的穩固表現及收集到的數據，而作出相應調整，為收集更多數據，第二階段所產生的電力將會連接政府設施。第一階段工程已在8月初竣工，署方安裝了6塊太陽能板，面積約55平方米，並在水底放置了10塊、每塊約9噸重的石錨以繫穩浮台。第二階段工程最快明年初展開，預計安裝60塊太陽能板，面積約400平方米，每年總發電量約3萬度電，即9個三人家庭的全年用電量。

蔡偉杰表示，第一階段施工時遇到不少困難。由於大型工程車輛沒法駛進河旁進行工程，所有工程器械及建築材料，要先運送到沙田污水處理廠，再吊運到躉船上，然後用接駁拖船，把躉船經水路拖至城門河的施工位置。由於拖船和躉船經水路進入城門河施工位置須穿過6條橋，每條橋也有不同的高度限制，團隊要搜尋體積、高度、食水深度均合適的躉船。而且大部分躉船都無法負荷9噸重的石錨，所以當局特意設計3噸的空心石屎籠分批運送，並在當中放進6噸重的石屎磚，以製成最終所需的9噸重的石錨。團隊在處理石錨的問題上花了大量心力，即使經歷惡劣天氣，如黃色暴雨或颱風「馬鞍」來襲，浮台仍安然無恙。另外，當局為了不影響城門河附近的民居和雀鳥，太陽能板特意採用不反光物料。