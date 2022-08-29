濫用抗生素恐加劇惡菌耐藥性　整合大數據助應對

濫用抗生素會加劇抗菌素耐藥性(AMR)問題，令抗生素失效，屆時患者可用藥物減少，甚至連小病都無藥可醫。AMR正威脅本港公共衞生，產生耐藥性「超級細菌」之一的耐藥性金黃葡萄球菌，社區型的呈報個案在2007年起的10年間有明顯升勢，且升幅高達5倍，2014年起錄得每年破千宗。有專家認為，大數據有助監察AMR情況，建議本港設立監察系統，透過統一格式來收集數據，作出規劃、預防及應對方案。

港大醫學院護理學院及公共衞生學院助理教授徐詩鈴表示，抗生素是用於治療細菌感染的主要藥物，當微生物對抗菌素產生耐藥性時，抗生素便會無效。這些抗藥性細菌可經人及食用動物傳播，一旦社區出現大規模的感染個案，病患不但有機會無藥可醫，更會增加很多醫療程序，例如器官移植、癌症化療、糖尿病管理等，加重醫療負擔。外國曾有統計預料，若不就此採取行動，有可能在2050年間，全球每年多達1,000萬人死亡。

徐舉例，「抗生素因人而異，可能每隻抗生素對某些病人只可用最多100次，故要慳住用」，爭取研發新藥前，確保現有的抗生素繼續有效。惟本港錄得超級細菌的個案有升勢，當中「超級惡菌」產碳青霉烯酶腸道桿菌(CPE)，更可抵禦多種常用抗菌素，或導致難以治療的嚴重感染。醫院管理局2011年錄得19宗相關個案，2015年已增至340宗。研究團隊指，大數據可推動本港的AMR管理，加強公眾對使用抗生素的教育和認知同樣重要，例如不應自行購買或主動要求處方抗生素，剩藥不可讓其他人，應以回收代替掉去抗生素。