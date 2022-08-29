東方日報A1：打鐵趁熱商通關　容許在港坐疫監

疫下中港兩地未能完全通關，港人回內地難關重重。繼放寬入境「3＋4」後，大受旅客歡迎，亦無礙疫情，社會有聲音要求政府和內地商討「逆向隔離」方案，即容許在港坐疫監，以便港人到內地。政務司司長陳國基透露，港府已經向內地提議逆向隔離方案，內地反應正面，希望很快可以有突破。議員認為內地反應正面屬「好事」，應打鐵趁熱，但希望能縮減隔離日數。

陳國基表示，當局一直有與內地商討通關問題，港府已經提出以逆向隔離方式，讓港人在港隔離後前往內地，或以不同方法增加港人往內地名額，以便港人回到內地。他形容內地對方案反應正面，希望很快可以有突破。政府目標一直是恢復與內地及海外通關，兩者並無排斥；海外抵港人士改為「3+4」檢疫後，效果相當良好，入境旅客人數已經翻倍，商界亦覺得可以接受。據了解，行政長官李家超月底到訪廣州，或與廣東省及深圳官員會面，預料會與內地官員商討通關事宜。

內地對方案反應正面，議員楊永杰相信對港人而言是「好事」，因不少港人都想到內地，無奈因「健康驛站」名額有限，未能成事。他期望，若然能夠安排逆向隔離，可以更進一步參考「3＋4」檢疫方案，縮減隔離日數。例如可以安排在港隔離3日，然後到內地後隔離4日。

本港近日疫情再升溫，有官員更指未來數日可能會突破一萬大關，被問到會否擔心逆向隔離胎死腹中，楊永杰表示不擔心，「八千人確診其實和一萬人確診差不多」。他又指內地處理疫情一向審慎，當局對方案反應正面，就反映在衡量過本港疫情和風險後，都認為風險可控，所以煞停的機會不大。

現時港人和內地旅客如要經深圳返回內地，必須先在「健康驛站」登記，抽中檢疫酒店才可以起行。惟「健康驛站」每天只設二千個名額，不少人日日上網抽，都是徒勞無功。而逆向隔離則可讓北上的人士，先在港完成隔離檢疫，然後才返回內地。

另外，當局日前修訂隔離指引，70歲或以上無打針或只接種一針的長者，一旦確診要強制入住專為長者而設的隔離設施。陳國基指出，有長者感染後沒有及時用藥，令病情惡化，甚至離世，強制入隔離設施目的是讓長者及時得到治療，若有需要可以向當局反映，帶同照顧者隔離。他又呼籲長者盡快接種疫苗，政府會繼續重點提高長者和小童疫苗接種率，會多作解說。

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