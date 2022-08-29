教局擬要求師生明起快測　紅黃碼家長禁踏足校園難接送

開學在即，疫情仍不斷升溫，教育局於本月5日已公布新學年暫時維持半天面授課堂，全港中小學及幼稚園師生須每天進行快測，直至另行通知。據了解，教育局最快今日(29日)發通告，予校方，並更新健康指引，要求學生在開學前兩日，即在明日(30日)及後日(31日)須做快速檢測，而持有「紅碼」或「黃碼」的家長不可進入校園。

教育界議員朱國強今早在電台節目表示，暑假前有多間學校爆發疫情，但很快已停止擴散，寧願維持每日回校快測要求，都不願取消面授課，即使最終要取消，亦應容許面臨公開試的中六學生豁免。他又透露，若不容許面授課程，對學生身心健康影響甚鉅。參考過往，部分學生停面授課後終日沉迷打遊戲機，亦有人引發情緒問題。即使改為半日面授課，亦不代表學生放學後會留在家中，例如外出約會或兼職工作，更易中招。他建議老師應多觀察學生，確定是否有按要求回校前做快測，若學生一段時間無向校方索取快測包，就可能要作出跟進。

當局擬用獎勵計劃形式，鼓勵學校谷針，推動學生接種疫苗，朱國強預料成效不會太大，除非提升接種率可令學校「免死」，不用「殺校」。他建議當局做更多宣傳，包括專家向家長多作解說，方能取得成效。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦則認為，目前對學校的安排已較其他場所嚴謹，對學生有一定保護，一旦個別班級出現爆發，亦不希望全校暫停面授課堂。張勇邦亦希望有實質獎勵，例如到主題樂園、博物館、科學園等舉行課外活動，推動師生接種接種率。