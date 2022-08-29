回收粉嶺高球場觸礁　甯漢豪：建屋與發展體育無牴觸

政府擬收回粉嶺高爾夫球場部分用地興建公屋，環境諮詢委員會日前就相關發展項目的環評報告討論未達共識，宣布延遲決定，並尋求土木工程拓展署提交進一步資料，下次審議最快留待明年4月。發展局局長甯漢豪今日(29日)回應傳媒提問時表示，過去幾年的造地項目確實遇到不少爭議，考慮多項因素後，當局認為仍有合理基礎，希望爭取早日落成。她又透露，未來10年內能建成1.2萬個公屋單位，對整體供應是重要構成部分。坊間有聲音指收回場地會阻礙本港高球活動發展，甯回應時指，即使在哪裏建屋都對香港推展相關活動沒有影響。

問及收回粉嶺高爾夫球場是否面對阻礙，甯漢豪認為要思考政府有否合理基礎推展，而粉嶺高場地項目，經過公眾多年討論，有深入技術可行性研究。無論交通、環評及建屋等方面，都沒有不可克服的困難。有關項目現時處於法定程序當中，除了環評亦有城規程序。

至於會否考慮發展郊野公園邊陲地帶，甯漢豪指出，這類用地本屆政府城市規劃架構中，屬不同程度的保育地帶，但現時聚焦檢視綠化地帶，邊陲地帶會否或如何發展，討論得出具體細節將適時公布。