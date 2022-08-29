促港府抵港檢疫放寬至「0+7」　何栢良料對疫情走勢影響不大

港府早前放寬入境「3＋4」後，大受市民及旅客歡迎，亦無礙疫情，社會有聲音要求政府推出「0+7」入境檢疫方案，方便香港與國際接軌。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(29日)在電台節目表示，本港推行「0+7」方案，對疫情走勢不會有大影響。不少港人已出現抗疫疲勞，打齊疫苗的人應可恢復正常生活，而非受到懲罰，若放寬有關入境檢疫要求，將會是提升接種率很大的誘因。

何栢良引述數據，指本港目前的新冠重症率約0.21%，整體死亡率是0.092%，不算特別高，惟入院患者人數明顯較多。現時抵港人士所帶病毒株，與本港主流病毒株無分別，配合黃碼及定期檢測下風險可控。他建議落實第4階段疫苗通行證，可同步推行「0+7」隔離方案，作為提升疫苗接種率的誘因。

政府近期公布的一系列防疫新措施較為溫和，惟獨在疫苗通行證上「企硬」質疑政府在推動相關政策未夠積極。他認為要研究如何落實第4針，數據已清楚顯示，接種疫苗可減低重症和死亡率，形容只加強檢測是「搔不着癢處」。