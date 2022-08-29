調查指29%打工仔曾因工作欠彈性辭職　Z世代達41%

打工仔愈來愈重視工作靈活性，若然工作上有過多限制，甚至會因而辭職。有人力資源公司今日（29日）發布一項調查，集中研究就業人士及求職者現時對於本地勞動市場的看法。調查發現，有29%受訪者表示曾經因為工作欠缺靈活性而辭職，其中Z世代（年齡介乎18至25歲）的員工最為嚴重，有41%表示曾因此辭職。

國際人力資源顧問公司Randstad於今年2月至3月在香港訪問了1,000位18至67歲的本地就業人士或求職者。調查發現，工作地點方面，與其他地方相比，香港人較傾向在辦公室內工作，或因為港人的居所難以提供合適的工作環境，例如存在大小或噪音等的問題。不過仍有55%受訪者表示希望能夠選擇工作地點，更有32%人表示不會接受一份不能選擇工作地點的工作。但只有41%人表示其僱主會讓他們選擇工作地點。在上班時間方面，有65%表示他們希望可以選擇上班時間，而有57%人指出其僱主容許他們選擇何時上班。有35%受訪者表示，如果該公司不能夠安排彈性上班時間，他們會拒絕該工作機會。

調查亦發現，受訪者對於工作彈性的要求會隨年齡上升而下降，調查中，年齡介乎45至54歲的受訪者中，只有19%表示他們會因工作彈性不足而辭職。Randstad香港區域總監Benjamin Elms表示，新一代員工傾向使用智能手機及手提電腦去工作，其中，有些新員工更是在疫情期間投入職場，他們只經歷過遠距工作。所以公司應要重新理解新一代員工心目中的「工作彈性」，在工作上去提供更多彈性讓員工去選擇何時何地上班。