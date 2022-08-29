鋼琴教師上課時非禮7歲女童判囚10個月　官：違反誠信

於教育中心任教的鋼琴教師在上課期間，涉從後伸手非禮年僅7歲女學生，他另被指非禮一名9歲女學生。他否認3項非禮罪，經審訊後，被裁定其中1項非禮罪成，今天（29日）在九龍城法院被判監10個月。裁判官梁雅忻指，女童案發時年幼，事發前亦很尊敬被告，被告行為違反誠信，而且直接接觸到女童皮膚，最終判處即時監禁；辯方申請保釋等候上訴，但被裁判官拒絕。

33歲被告梁湛恩被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯7歲女童X，及分別於2021年7月19日及7月26日，在同一地址猥褻侵犯9歲女童Y，經審訊後梁官只裁定被告非禮X的控罪罪成，另一控罪則罪名不成立。

辯方今求情指X的創傷報告雖指她感到壓力，但能維持日常生活，被告的心理報告顯示他沒有特殊癖好，重犯機會低，辯方希望梁官以監禁8個月作量刑起點。梁官則指出，雖然報告顯示X的日常生活維持，但她事後感到焦慮，在人多擠迫的地方亦會緊張，甚至洗澡時、感到水流亦會勾起事件記憶。梁官指，X一直認為被告是值得尊敬的音樂老師，她事發前亦曾感到被告觸碰，但X覺得可能是意外，可見X多麼信任被告。官指被告的行為違反誠信，而且更伸手入X衣服內，直接接觸到女童皮膚，考慮到整體情況，最終判監10個月。

控方案情指，X在上鋼琴課時，被告從後伸手入她的衣服內，從下往上移，抓住她的胸部數秒，另一隻手亦伸進她衣服內，扶住她的腰，X供稱當時「打哂冷震，起雞皮」並感到害怕，她下課後把事情告訴母親。至於被告涉嫌非禮Y的指控，裁判官則裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告有猥褻意圖。

案件編號：KCCC 2490/2021