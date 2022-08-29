垃圾站熱似蒸籠　工作與蟲鼠為鄰　67%清潔工呻常感不適

天氣熾熱難耐，上月天文台更錄得破紀錄高溫，不少人一到戶外便叫苦連天，可是在戶外工作的清潔工長期在酷熱下工作，隨時會導致身體不適。有組織今日(29日)發布調查結果，研究發現垃圾站內溫度平均逾攝氏32度，高於戶外平均溫度約1.7度，其中有67%受訪工友表示垃圾站內工作時經常感到身體不適，或與站內悶熱、潮濕和空氣不流通相關。

樂施會於今年6月至7月委託機構以「酷熱天氣下清潔工在垃圾站內的工作狀況研究」為題，透過問卷訪問200位食環署清潔工，另與當中6人深入訪談。當中近7成受訪清潔工為60歲或以上，逾3成受訪工友於已翻新或新建的垃圾站工作。研究團隊發現垃圾站內溫度平均高達攝氏32.2度，比今年創新高的7月平均氣溫30.3度更高。工作環境導致不適同樣出現於已翻新或新建的垃圾站，有27%在已翻新或新建垃圾站工作的工友指，蚊蟲鼠患問題是導致身體不適的主要原因，比例較在舊有垃圾站工作的工友為高(18%)，反映翻新或新建的垃圾站在設計上，較難阻隔蚊蟲鼠患。

裝備方面，勞工處「酷熱環境下工作預防中暑」指引中列明僱主要為清潔工提供飲用水及帽子，可是仍有43%的受訪工友指僱主未有提供飲用水，13%指僱主未有提供帽子。組織指，這反映了大部份僱主没完全執行指引，以及勞工處現時以巡察方式執行指引的不足。又有4成受訪工友反映其公司未有安排職安健課程或工作坊，有35%受訪工友表示不知道勞工處和職安局曾推出「工作安全及健康指引」。為了保障清潔工的安全及權益，樂施會提出以下政策建議，包括加快翻新垃圾站，並制定翻新相關準則及時間表；及建立酷熱天氣下的停工標準，以客觀指標保障工友健康；將「工作安全及健康指引」及有薪病假納入政府外判標書的要求，並要求外判商向工友派發抗熱裝備；以及研究向戶外工作者發放高溫津貼。