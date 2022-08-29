男子商場帶走5歲女童到殘廁狎玩　判囚46個月　官：十分差劣

31歲男子涉於去年4月在天水圍的商場內搭訕一名5歲女童，先帶女童到天台花園遊玩，及後帶她到傷殘人士洗手間內，脫去她的校服，再摸她私處和臀部，更要求女童為其口交。女童把事件告知母親，其母同日報警。警方翻查閉路電視及拘捕該涉案男子，他早前在區域法院承認向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，暫委法官鍾偉強今（29日）判處被告監禁46個月。法官指斥本案是十分差劣的侵犯幼童案件，法庭有責任保護兒童，故判處即時監禁。

被告余嘉明（31歲）承認一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。控罪指，被告於2021年4月26日在天水圍俊宏軒商場1樓傷殘人士洗手間內，對5歲女童X作猥褻行為。法官判刑時引述被告的心理及精神報告，指被告去年曾與父親及弟弟發生肢體衝突，而被送院治療，及後被診斷患有思覺失調，亦發現他曾有酗酒問題，但沒有證據顯示被告有戀童傾向。被告接受治療後，情況慢慢有所改善，其重犯機會則屬中等偏高。被告亦有親自撰寫求情信，自言後悔及承諾改過自新。

法官指被告與X年齡相距甚遠，X的創傷報告雖指她已逐漸回復到日常生活，但她仍受到事件引致的負面情緒影響。報告又指X的母親不但感內疚，且自責未有盡到保護子女的責任，更擔心別人會因X受過侵犯而遭看低等，兩人因事件同樣出現抑鬱問題，可見事件對X及其母親有長遠影響。法官指被告更是在干犯了另一宗罪行，獲擔保期間犯事，為案中加刑因素。法官最後考慮到被告初犯、適時認罪有悔意，及願意接受心理輔導以改善問題等，將被告判囚46個月。

案件編號：DCCC 693/2021