西灣河開槍案2男生涉企圖搶槍等罪成　官：警員開槍合理

2019年11月11日西灣河發生警員開槍射傷示威者事件，中槍男學生周柏均及另一名男學生，事後同被控企圖搶劫和阻差辦公罪，周因涉嫌在中槍後圖逃去，另被控企圖從合法羈押下逃脫罪。他們否認控罪受審，今（29日）在區院被裁定全部罪名成立。法官謝沈智慧形容警員開槍是完全合理，又指片段顯示，2名被告在過程中是想奪去警員佩槍，而非僅撥開槍枝。法官將案押後至10月10日再聽取求情及判刑，期間為2名被告須還押，以待索取背景報告。

2名被告依次為現年23歲的周柏均，及現年22歲歲的胡子鍵。他們被控於當日在太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警員A，以及企圖劫去A的一支警槍。周另被控於企圖從A的合法羈押逃脫。控方稱，警員當時受4人前後夾擊，期間因見有人圖搶警槍，於是開了3槍，其中一槍打中周的腹部。及後周在等候救護車時，仍拔足嘗試逃走。辯方則指，2名被告沒搶槍的企圖。警員當時使用過分武力，不是在正當執行職務，當時也非合法羈押首被告。

法官裁決指，警員A是誠實可靠的證人。事發時A受到2名被告及其他2人前後夾擊，A曾拔槍要求他們離開不果，首被告更繼續步近並伸手，考慮到A受圍攻，現場人士仇視警員，他感到人身安全受威脅而選擇開槍，是完全合理的做法，並非如辯方所說使用了過分武力。無論A是想疏導交通抑或作出拘捕，他也是在正當執行職務，裁定2人阻差辦公罪成。另外，在糾纏過程中，首被告曾把警槍撥向自己身體，而次被告更一直專注去握A的手，裁定他們有意圖搶槍。最後，法官認為，警員當時是合法羈押首被告，首被告亦知悉自己正被羈押，但他仍推開警員的手企圖逃脫，故裁定企圖從合法羈押下逃脫罪亦罪成。

案件編號：DCCC 475/2020