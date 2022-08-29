憂北部都會區交通超負苛　政黨倡建新南北鐵路應付需求

政府早前宣布發展北部都會區，並提出了「北部都會區發展策略」，有政黨擔心政府未有顧及北部都會區的交通負荷和連接問題，今日（29日）發表「完善交通運輸基建倡議書（北部都會區篇）」，建議政府興建獨立於現時的東鐵綫的「新南北鐵路」，將北部都會區的居民連接到市區，又建議興建「新南北幹線」，希望可以分流吐露港公路車流，同時連接蓮塘口岸、大埔工業村及馬料水等創新和工業用地。

議員劉國勳及陳恒鑌在記者會上指出，當北部發展區完成，遷入逾200萬居民，假如同樣以東鐵線作為主要交通工具，會令東鐵綫難以負擔，所以建議當局興建「新南北鐵路」，以蓮塘作為總站，途經皇后山、粉嶺北及林村，並穿過大帽山，連接北部都會區和市區。他們又倡議興建「新南北幹線」，在吐露港公路合適位置設立交匯處，分別向北及向南接駁這條新南北幹線，並在吐露港公路向北興建跨海橋或海底隧道，連接大埔工業村一帶，再興建支綫隧道直達打鼓嶺一帶。

劉國勳認為有必要興建「新南北幹線」，因現時北區居民十分依賴吐露港公路連接市區，加上未來打鼓嶺人口上漲，南北幹線可助分流吐露港車流，指幹線可使科學園、大埔工業村及蓮塘口岸形成串連帶，有助配合本港創科產業發展，進一步完善科研產業鏈。