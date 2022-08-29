再有港人赴泰後墮陷阱　因薪酬薄受騙　無訂檢疫酒店未能返港

自中港台市民赴東南亞國家後受禁錮的事件浮面，相關求助個案陸續有來。有議員今日(29日)表示，日前再接獲一位受害人求助，據受害人表示，他7月被聘前往泰國賭場工作，抵埗後得悉是詐騙工作，被送往工作地點期間，立即逃脫。惟由於未能預訂香港的隔離酒店，故不能回港，只能在當地求職待機。議員已協助受害人及其家人聯絡到入境處，現時案件已由入境處、警務處、外交部駐港特派員公署調查及提供支援。

議員葛珮帆表示，受害人於8月在泰國找到一份月薪大約1萬港元的文職工作，由於薪酬不算豐厚，他不虞有詐，不知是騙徒的伎倆。當上班發現是詐騙工作時，已要求離開，工作人員指會開車送其回市區，結果一上車就被綁架，禁錮20多天，現場有持槍駐守人員，難以逃走。期間騙徒曾多次要求家屬提交贖金不果。其後受害人再被賣到另一園區，更被迫表示是自願前往當地工作，他聽聞曾有人因不肯工作而被斬手指。受害人稱現時仍被禁錮於園區，區內到處有疑似軍人持槍駐守，令其日日擔驚受怕，「無日好瞓」，既不想連累家人；但待下去，會被賣去另一個地方，或被迫變成黑幫手下的犯罪工具，將「生不如死」，懇請政府聯同中國外交部緊急救命。

葛表示已經協助受害人及其家人聯絡到入境處，現時案件已由當局調查及提供支援，希望受害人早日平安回港。她表示，事件顯示騙徒又出新招，不一定以高薪厚職作招徠，反而招聘一般看似正常的工作，到前往當地工作才拐賣禁錮。她呼籲市民對海外的招聘保持警惕，應聘前一定要清楚確定公司背景，以免墮入騙徒陷阱。