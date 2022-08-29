長者屋空置率高　議員斥房署造成　籲保留兼增支援

申訴專員公署早前表示展開主動調查，審研房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」的安排，並在今日(29日)截止收集市民意見。有長期支援藍田啟田邨「長者住屋」的議員指「長者住屋」不單只是住屋政策，更加是社會服務和安老政策，又批評「長者住屋」單位空置率皆達到6成，是房屋署政策一手造成，因署方不再安排新的長者入住。

立法會九龍東議員鄧家彪及觀塘區議員簡銘東，向申訴專員公署發出公開信。2人指藍田啟田邨啟旺樓低層1樓和2樓，在90年代入伙時，設計為共用廚廁、3間房間的長者住屋，特色是有3位舍監24小時輪值支援長者，並設有長者活動室，亦會照顧有需要的長者，全盛時期有超過百名長者入住。現時藍田啟田邨的長者住屋有17名長者，大部分是80至90多歲，他們不少是已入住多年，長者之間凝聚力很強，而舍監更加會定時巡房，關心長者情況，亦會為長者購買食物、餵藥等，亦會義務協助長者陪診或離院接送。

2人亦批評政府認為長者住屋不受歡迎，故在多年前已停收長者入住，導致有房無人住，空置率高企，而房屋署並不再安排新的長者入住，故此所謂6成空置正是由房屋署政策一手造成。他們亦質疑這批高齡長者如果尋求社會福利服務，既加重社會資源負擔，更不能做到24小時的支援。而近日該批長者日夜憂心生活受影響，房屋署亦正式通知舍監服務只維持到11月31日，取消舍監服務，違反當年長者入住此形式單位的協議和承諾。因此，公開信建議保留舍監服務和活動室、重新邀請輪候公屋的高齡長宿入住及加強對獨居高齡長者的支援。