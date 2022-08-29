深圳爆疫巴士地鐵局部停運　福田羅湖全域管控

廣東省深圳市周日（28日）新增11宗新冠肺炎本土病例，其中2宗在社區篩查中發現。福田區、羅湖區全域周一（29日）凌晨0時至周四（9月1日）午夜12時實行管控，深圳市24個地鐵站及335個巴士站暫停營運。

深圳市新症當中7人來自福田，2人來自羅湖，其餘則在南山和龍華，社區篩查發現的患者均來自羅湖。福田區園嶺街道、華強北街道、南園街道，羅湖區桂園街道、南湖街道、筍崗街道即日實行臨時管控，要求所有居民嚴格居家，每戶每2天可派1人憑證，外出1次購買生活必需物資。除保障基本需要的生活超市以外，其他營業場所、門市一律停業。所有企業原則上一律居家辦公，暫停生產經營活動。

除了以上6條街道外，福田、羅湖其餘要求小區、城中村居民嚴格管理，全面實行「居民白名單制」管理，外來人非必要不准進入；所有外賣、速遞等亦不進入，實行無接觸配送。當地強化社會面管控，嚴格限制人員聚集；暫停舉辦大型會議、演出、市集等活動，全區各類公園關閉。批發市場、卡拉OK、健身房等密閉場所暫停營業，所有培訓及託管機構暫停線下服務，超市、農貿市場限制人流，居民要配合全員核酸檢測等防疫工作，實行「一日一檢」。

深圳地鐵周一發布營運公告，根據疫情防控需要，即日起1號線國貿站、1號線華強路站、1/2號線大劇院站、1/6號線科學館站等24個車站暫停服務，雙向列車不停站通過，具體恢復時間待另行通知。此外，途經福田區園嶺、華強北、南園街道，羅湖區桂園、筍崗、南湖街道的巴士線路停靠站點亦臨時調整，相關巴士路線實行跳站運行、暫停營運服務。