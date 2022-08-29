涉黎智英8.18非法集會案判刑時法院外襲警　無業漢認4罪候懲

西九龍法院於去年4月中處理壹傳媒黎智英及多名泛民人士涉及2019年8月18日的「流水式集會」非法遊行的案件判刑。中午休庭期間，不同政見的人士在法院門外發生爭執。一名無業漢被截查時，以打手掌及吐口水等方式向警員施襲，因而被控3項襲警罪。案件原定今（29日）於西九龍法院開審，被告改口承認3罪，以及1項行人不遵照紅色交通燈號的指示的傳票罪。裁判官把案押後至明日，以待辯方作求情。被告續准保釋候懲。

被告盧嘉文(24歲，報稱無業)被控於2021年4月16日，在九龍通州街及東京街交界，分別襲擊警員陳俊馮及吳嘉輝。被告另被控於上址一輛警車內，襲擊警員陳俊馮。傳票罪則指，被告在同日同地交通燈控制的過路處，不遵照紅色交通燈號的指示，違反相關道路交通規例。

案情顯示，當日中午12時半，一名男子與一群人士在上址發生爭執，其後被告尾隨該名男子，並質問對方「係咪藍絲？」便衣警員見狀即護送該名男子離開，期間有警員看到被告在紅燈下橫越馬路，於是上前截查被告，並要求出示身份證。惟被告拒絕服從，大喊「救命呀，警察打人」，又挑釁該警員稱「夠膽就隻揪」。其後被告除下口罩，右手高舉身份證以展開給周圍的傳媒看，並突然用右手打向該警員的手掌，因而被制服。警方將被告鎖上手銬時，被告向警員吐口水，及後他被帶上警車後，拒絕帶上口罩，並再向警員吐口水。

案件編號：WKCC 1448/2021, KCS 14362/2021