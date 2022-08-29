疫情受控餐聚放寬　宴會允最多299人　入場可免檢測

本港近日新冠肺炎疫情高漲，政府昨日(28日)起要求參與8人以上餐宴，必須出示快測或48小時內的核酸檢測無染疫證明，相較之下澳門防疫措施則在疫情受控下相繼放寬。澳門衛生局今日(29日)公布，將放寬舉辦餐聚活動的人數限制，參與者可豁免病毒檢測，其中若為公共部門或受政府資助者，可允許舉辦少於50人的餐聚；若有必要亦可進行50至299人的餐聚；但不可舉辦300人或以上的餐聚。另外，若非由公共部門舉辦且不受政府資助者，則只許舉辦最多299人的餐聚，倘人數為300人或以上，其工作人員及參加者均須提供核酸未有染疫證明。

出席餐聚活動所須的核酸證明方面，將繼續按照珠澳通關的核檢要求而訂。若珠澳通關要求48小時或更短時間的核檢未染疫證明，則已完成疫苗初種人士，須持有採樣日後48小時內的核檢未染疫證明；若未完成疫苗初種人士則要24小時內的未染疫證明。

另外，若通關核檢無染疫要求放寬至7天，已完成疫苗初種的參加餐聚人士，則須持有採樣日後7天內的無染疫證明；未完成疫苗初種者，則須持48小時內的無染疫證明。而婚禮、滿月宴、生日宴、退休宴等活動，亦應符合相關核檢無染疫證明的要求。