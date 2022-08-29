南亞兵團屢點燃街頭戰火　中環槍擊案逾兩個月　槍手仍逍遙

中環鬧市今年6月發生涉及南亞兵團的槍擊斬人案，霎時間子彈亂飛，刀光劍影，亡命飛車，瘋狂畫面令全港市民震驚，亦敲響本港治安的喪鐘！調查後揭發事緣兩黑幫疑因毒品及非法賭檔利益問題而起衝突仇殺。警方雖與跨部門人員事後連續多晚高調到南亞人士聚腳點巡查，更無計可施下出「殺手鐗」懸紅25萬港元緝槍手及槍枝，惟「雷聲大雨點小」，事發至今逾兩個月，最重要的人槍皆不見。

事發於6月10日，一輛白色七人車沿雲咸街行駛時，另一輛私家車駛至旁邊並跳出多名刀手向七人車猛砍，亦有一輛客貨車混亂間撞向刀手及往下亞里畢道方向逃去，眾刀手繼續圍攻7人車，不久現場傳出槍聲，眾刀手隨即逃走，案中共3男受傷，其中一名非華裔男子腹部受槍傷。案件累計有17男被捕，分別15名非華裔人士及2名本地人(20至43歲)，部分人已提堂。至今被捕人士全為「蝦毛」，槍手仍逍遙法外。由於事發至今已逾兩個月，相信槍手不會傻傻地坐以待斃，有足夠時間讓他潛逃高飛。警方與跨部門人員雖事後多晚高調四出巡查，又出動懸紅輔助，然而僅為一齣又一齣「大龍鳳」。警方雖有每年高達逾億元的線人費，但在關鍵時刻線人亦「失靈」，線人費看來似倒入鹹水海。

事實上，有資深警官一早明言，今次懸紅的金額不大「無料到」，未必能吸引有人做「二五仔」，除非懸紅「加碼」，否則要成功令犯案人士定罪才可取全數25萬港元，絕對不吸引。該警官亦指出，警方針對性反黑行動未見有效，只集中巡查娛樂場所且非持續性，亦無重點打擊涉案黑幫的經濟來源，實未能收阻嚇作用。另據悉，警方已掌握到涉案黑幫組織及槍手身份，卻無高調拘捕該黑幫話事人，故無法迫令交人。該警官又直言，警方一直未能解決南亞兵團染指黑幫活動，故令他們行為愈來愈猖獗，最終「搞到出槍」。