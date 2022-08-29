歲半確診男嬰轉危殆　昏睡增多續留瑪嘉烈　須插喉用呼吸機

第5波新冠疫情下，出現嬰幼童確診後危殆個案。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻醫生今日(29日)表示，早前染疫的17個月大男嬰仍留醫瑪嘉烈兒童深切治療部(PICU)，情況轉為危殆，醫護人員發現其昏睡增多，為保護其呼吸道，院方為男嬰插喉並使用呼吸機，暫時維生指數穩定。

劉續指，經醫生觀察後，他較以往疲倦，清醒時間較少，因「有機會濁親或呼吸困難」，醫生已為他插喉，用呼吸機協助呼吸，正找出情況惡化原因，包括為其進行腦部磁力共振等，不排除因早前抽筋或懷疑停止呼吸，另懷疑腦內有影響引致昏睡造成，惟確實成因仍有待調查。

劉亦表示，截至今日，共有2,556名確診病人留醫治療，當中338人為新增確診病人。需要入住隔離設施的病人有1,531中，578人在隔離病房，185人在二線隔離病房，595人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，173在亞博，當中共有239人是新增病人。新增呈報11名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有52名危殆及40名嚴重病人，當中17名危殆病人正接受深切治療。