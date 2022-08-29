多9院舍現新病例　增206學校個案　另7校須停課

本港新冠肺炎疫情反覆，單日新增確診數屢近萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(29日)宣布，本港昨日(28日)有7間安老院舍及2間殘疾院舍出現新增個案，共涉及14名院友，多間院舍的院友及職員需要檢疫。至於學校方面，今早收到呈報206宗確診個案，涉114間學校，包括62間幼稚園，28間小學、23間中學，及1間特殊學校。過去7日共有29間學校錄得2宗或以上個案，今日共7間學校被中心建議停課。

出現個案的安老院舍，包括「鐘聲慈善社劉梅軒安老院」，有1名院友確診，3名院友需檢疫；「博愛醫院賽馬會護理安老院」，有1名院友確診，3名院友需檢疫；「香海正覺蓮社佛教保正安老院」，有1名院友及1名員工確診，5名院友需檢疫；「青和居護老家」，有3名院友確診，9名院友要檢疫；「恩悅護老之家」，1名院友及2名員工確診，共14名院友及6名員工要檢疫；「薈耆頤養院」，1名院友確診，4名院友要檢疫；「東華三院賽馬會頤景護理安老院」，2名院友及1名員工確診，同層47名院友要檢疫。另外2間新增確診的殘疾院舍包括，「聖雅各福群會復康服務悅明居」，有3名院友及1名員工確診，同層所有人士要檢疫；「匯恩護老院有限公司」，有1名院友確診，另外1名院友要檢疫。

建議停課的學校班級包括，「優才楊殷有娣書院」，12A班有3名學生確診，全班共20名學生；「加州天地幼稚園」，K3A班有2名學生確診，全班共18名學生；「沙田靈光幼兒學校」，K1有一班，發現2名學生及1名教師確診。另外，早前蔚思幼稚園K2A班出現確診，並於上周四(25日)開始停課，今日再有學生及工友確診，現共有14名學生及5名職員染疫，該校只有4個班級，共有85名學生及19名工作人員，須全校停課一星期。中心稱，暫找不到有高危因素，無互相活動。