添4女患者離世　包括1人已打齊針　有2死者來自院舍

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(29日)表示，過去一天有4名確診病人在公立醫院離世，患者全為女性，年齡介乎89至101歲，患者中，3人未打齊3針，餘下1人則已完成接種新冠疫苗；另有2人來至院舍。另外，威爾斯親王醫院有內科病房出現感染群組，一名55歲男病人於27日確診，其後多8名56至92歲的男病人確診，當局正調查有關個案的關連。9名病人正接受隔離治療，情況穩定，有關病房已暫停接收新症及探訪安排。

死亡個案方面，一名101歲女性居住在老人院，已打2針，有高血壓及曾有乳癌，另有中風及認合障礙，本月10日因發燒、呼吸困難及疲倦入院，當時快測未確診，惟核酸測試CT值為25.8，入住內科病房。醫生有處方開口服抗抑鬱藥及靜脈注射鹽水，惟至21日血含氧量下跌，肺花，於是接受不同治療，至昨日(28日)離世。另一名老人院院友為89歲女子，頭皮有腫瘤，需要舒緩治療，亦有貧血及認知障礙，11日因心跳快、呼吸困難入院，當時診斷有肺炎，快測及核酸都無確診，於是轉至病房，24日核酸測試確診，CT值為33.7，即病毒量低。當時有處方2種口服抗病毒藥，可惜至昨日因肺炎過身。

至於2名非院舍的死者，則涉及94歲女子及91歲婦。前者與家人同住，沒有打針，27日入院，當時咳、有痰、呼吸困難，到醫院前一日在家中進行快測確診。家人指她反應差，檢測時發現她比較瘦且營養不足，即時為她進行核酸檢測，CT值為15.2，即病毒量高，收至內科病房，並開瑞德西韋，可惜昨日過身。而91歲女性與傭人同住，有腸癌、冠心病等，16日因發燒及疲倦到私家醫院，快測確診，於是轉至律敦治醫院急症室，家人說她胃口及精神狀況2日前開始差，安排進入內科病房，核酸CT值為19.2，同樣是病毒量高，有服用口服抗病毒藥，至昨日離世。