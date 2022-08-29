女子咬傷警員罪成判囚　上訴獲推翻定罪撤銷判刑

警方2019年就又一城襲警案到九龍灣一工廈搜查，期間有女子涉在大堂圖阻撓搜查，分別起腳踢和口咬2名警署警長。涉案女子否認2項襲警罪，翌年經審訊後被裁定涉及咬警長的一項襲警罪成，判囚2個月但准保釋等候上訴。有關上訴聆訊由去年初至今年初斷續進行，高院原訟庭法官邱智立於今天（29日）作出裁斷，裁定該女子上訴得直，並撤銷其定罪。

本案上訴人韋秋盈（43歲），被控在2019年11月29日，在九龍灣啟興道太平洋貿易中心地下大堂踢一名警署警長，及咬另一名警署警長。她被裁定涉及咬人之罪名成立，至於踢警之控罪，因原審裁判官不肯定上訴人是否純粹掙扎而無襲擊的意圖，因此獲判無罪。案發當日晚上，警方帶疑犯到該大廈17樓一單位執行搜查令，因此派員在17樓截查其他出入人士。期間上訴人與其母親沿樓梯步行上17樓被截，於是折回地下。警方其後到地下大堂追截。控方指上訴人在地下吵鬧反抗，作出襲警行為。期間上訴人曾和其中一名警署警長雙雙倒地，上訴人事後驗傷，證實其中一條肋骨有骨折。

法官於判詞指，反覆審視現場閉路電視片段後，並無發現上訴人如控方所述般，拉跌事主後如踏單車般連環踢事主；事主站起來的過程，亦與事主及其他警方證人的說法不符。此外片段所見，上訴人的表現與她自辯時稱，因被多名便衣警察查問、因此感到驚慌的說法相符。法官認為原審裁判官拒納其說法有偏頗之嫌。因以上原因，法官裁定原審定罪並不穩妥，須予撤銷。法官亦指根據警方證人的證供，案發時在場7至8名便衣男警在截查上訴人母女2人時，並無告訴她們基於甚麼對她們有懷疑，甚至沒有表明警察身份就截查她們。除了她們身處現場外，便沒有其他理由，做法明顯不符法律要求。在此情況下，上訴人可以不理會他們的查問。而上訴人起初感到驚慌，後覺得氣憤和情緒激動，亦可理解。

案件編號：HCMA 164/2020