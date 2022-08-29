政Whats噏：遲遲走唔出疫情迷宮　江玉歡呻齋聽專家意見無用

疫情蔓延下，每日聽得最多嘅就係醫學專家嘅意見，但遲遲未有緩和迹象。嚟自選舉委員會界別嘅議員江玉歡(Doreen)亦都明顯唔滿意，話純醫學理論已經作用唔大，又直言點解淨係聽醫學專家嘅意見，其他群組嘅意見都要聽，咁先可以平衡各方利益，唔知呢個說法政府又同唔同意呢？

江玉歡今日(29日)喺社交平台貼文，話疫情好似「過山車」一樣上上落落，又比喻疫情為「迷宮」，稱未有一套整體、清晰明確嘅抗疫政策，每日都只係講「齊心抗疫」。佢甚至直言每日唔同嘅醫學專家分析，唔明白點解淨係聽佢哋嘅意見，提出專家委員會要加入其他金融、商業、航運旅遊業、安老、教育及青少年等專家，令防疫政策得以平衡，使各方意見同利益得以照顧。

疫情牽連甚廣，佢亦都話留意到有傳聞指，如果疫情再大爆發，可能要停面授課。佢直言咁做會影響學習模式，唔可以隨意更改，否則令一眾家學生失預算，仲憂慮基層家庭如果又再上網課，邊個照顧到小朋友？其實江過去已多次批評香港抗疫無方向，好似一套重複上演嘅「鬧劇」，又質疑港府點解唔向其他地方嘅抗疫方法學習。