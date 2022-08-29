支聯會拒交資料案　證人指該會獲得其他組織數十萬元計資助

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。當中鄒幸彤及另外2人不認罪，案件今（29日）在西九龍法院續審。國安處高級警司供稱，他調查發現支聯會與一些政治組織及人士有關聯，並且獲得數十萬港元計的資助。他基於調查結果，才向警務處處長及保安局局長申請向該會發出通知書。

受審的3名被告包括支聯會前副主席鄒幸彤（37歲，大律師）、前常委鄧岳君（53歲、無業）和徐漢光（72歲、退休人士）。辯方早前爭議控方在傳召國安處高級警司時，沒有披露警方對支聯會的調查報告內容，包括不公開多個被指與支聯會有關的政治組織及人士的資料。控方同意額外披露部分資料，但拒絕完全披露，因為此舉會影響警方目前的調查工作。裁判官最終裁定控方毋須完全披露該調查報告內容。

控方續傳召高級警司洪毅作供。洪指出，他在調查事件時，發現另有5個政治組織與支聯會是有關係，並不具名地透露其中一個屬外國組織，並在港設立分部，它聯合支聯會及另一個組織一同舉辦「標誌性」的活動，以圖抗議中國政權。洪又不具名地指，有一個政治組織主張建立有利美國利益的民主中國，它資助另一個在亞洲提倡民主的組織，而該組織與一名不知名人士有金錢往來，該人又從中資助支聯會數十萬港元。洪認為警方已有合理原因相信支聯會是外國代理人。

案件編號：WKCC 3633/2021