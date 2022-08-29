女文員涉藏士巴拿等作非法用途獲脫罪　控方申請覆核聆訊

一名女文員被指於前年11月在銅鑼灣時代廣場地下，涉管有雷射筆、防毒面具及黑色噴漆等物品，因而被控管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產兩罪。經審訊後，她被裁定兩項罪名不成立，控方今（29日）午在九龍城法院申請覆核裁決。控方指被告被截查時，雖然現場沒有公眾活動，但這不代表被告無犯罪意圖，警員亦供稱有人在時代廣場發起「和你shop活動」，附近並非無任何示威活動。辯方則指出，即使控方質疑被告攜有涉案物品是有可疑之處，但被告沒有蒙面，而現場片段亦顯示當時商場內無集結活動，附近亦無其他黑衣示威者。案件押後至9月28日裁決。

控罪指，31歲被告衛紫盈於2019年11月10日在銅鑼灣時代廣場地下管有一支雷射筆；及於同日同地管有一個粉紅色防毒面具、一支黑色噴漆、兩支士巴拿、一個灰剷及一套六角匙。控方今指，被告被截查時，附近沒有公眾活動，雖然涉案物品放在背包，但仍是觸手可及，被告需要時可取出物品及用作破壞，現場或附近沒有公眾活動，不代表被告無犯罪意圖；被告當時沒有遮掩面容，裁判官此點給予過多比重。控方邀請裁判官引用司法認知，並就住庭上證供作全盤考慮後，作出推論。控方又指，警員供稱在現場有30至40人叫囂和聚集，及有人在時代廣場發起「和你shop」活動，故並非無任何示威活動。

辯方陳詞時，則指警員稱在時代廣場內的活動，屬於傳聞證供。根據YouTube一段當日現場片段，案發時前20分鐘在時代廣場中庭，並沒有人聚集。辯方又指，即使控方質疑被告攜有涉案物品是有可疑之處，但被告沒有蒙面，商場內無集結活動，現場附近亦沒有其他黑衣示威者，即使裁判官可引用司法認知，亦不代表已經達到無可抗拒的推論。

案件編號：ESCC 2521/2019